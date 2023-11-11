Скільки людей окупанти вбили на деокупованій Херсонщині за рік: влада назвала цифру

Сьогодні рівно рік від дня визволення правобережжя Херсонщини від російських окупантів. Протягом цього року росіяни вбили там 405 людей, зокрема десятьох дітей.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін в етері телемарафону.

За його даними, ще 1 705 людей, серед яких 72 дитини, отримали поранення.

За цей рік після деокупації правоохоронці зафіксували понад 18 тисяч кримінальних правопорушень проти миру, безпеки й міжнародного права. У цих справах засудили трьох людей, ще 62 повідомили про підозри. Було понад 1 500 випадків викрадення українців, з них росіяни досі утримують щонайменше 853 людини.

Найбільші дві катівні правоохоронці виявили у Херсоні

Упродовж року дня визволення Херсона та правобережної частини області на деокупованій території Херсонщини виявлено 11 російських катівень, повідомляє у Telegram Офіс генпрокурора.

"На деокупованій території області виявлено 11 катівень. Найбільші дві - у Херсоні. За фактами їх облаштування та викрадення людей повідомлено про підозру 27 особам. Відносно 23 - обвинувальні акти направлено до суду", - інформує генпрокуратура.

Зафіксовано випадки викрадення та зникнення понад 1,5 тисячі громадян. Щонайменше 753 особи окупантами ще незаконно утримуються.

Загалом понад 18 тисяч кримінальних правопорушень проти миру, безпеки людства та міжнародного порядку зафіксовано на території регіону.

24 лютого 2022 року російські окупаційні війська зайшли до Херсонської області. А за тиждень, 1 березня, на бронетехніці прорвалися до самого Херсона.

Місто перебувало в російській окупації майже вісім місяців – до 11 листопада 2022 року.

Від моменту звільнення росіяни щодня обстрілюють Херсонщину.

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