Скільки людей порушили комендантську годину в новорічну ніч і як їх покарали: розповіли у Нацполіції

У новорічну ніч в Україні через активність ворожої авіації лунали "сирени".

Комендантську годину в новорічну ніч в Україні порушило понад 100 громадян. Найбільше порушників правил воєнного часу було у Києві.

Про це розповіла речниця Національної поліції Мар'яна Рева на брифінгу.

"У новорічну ніч зафіксовано трохи більше 100 таких випадків, більше 60 з них - у місті Києві", - сказала Рева.

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Вона пояснила, що порушень було небагато, бо комендантська година співпала з сигналом повітряної тривоги, а тому люди, здебільшого перебували в укриттях. Тих, хто все ж порушив, після перевірки документи і роз'яснювальної бесіди відпускали.

Загалом за 1 січня до Нацполіції надійшло понад 29 тисяч повідомлень. Понад 5,5 тисяч з них стосувалися події кримінального характеру, більшість повідомлень носили інформаційний характер. Найбільше було повідомлень про хуліганські дії, крадіжки, пограбування та шахрайство.

Водночас поліцейські склали близько 10 адміністративних протоколів за порушення правил щодо використання піротехнічних засобів.

Нагадаємо, у Києві затримали двох чоловіків, які запускали салют у новорічну ніч. Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Раніше голова Миколаївської ОВА розповів, що в новорічну ніч в жительки села Бузьке почались пологи, але через те, що "швидка" застрягла дорогою, народжували по Skype-зв'язку з лікаркою з Нової Одеси. Близько 00.00 на світ з'явилась дівчинка.

Як повідомлялося, у Полтавській області запровадили комендантську годину для дітей.

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