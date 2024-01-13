Скільки людей виїхало за кордон і скільки зараз живуть в Україні: демографка озвучила цифри

Академік і директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова зауважила, що дані про кількість біженців з України дуже відрізняються, аби точно назвати кількість людей, які виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення Росії – 24 лютого 2022 року.

Про це вона розповіла в інтерв'ю.

За її словами, є два джерела даних про кількість людей, що виїхали з України. Перше - європейські структури і структури ООН, друге – українські прикордонники.

"Якщо взяти сальдо від 24 лютого 2022 року по теперішній час, всі хто виїхав, мінус ті хто приїхав, то виходить десь 1,8 млн. Якщо слідувати тільки даним ООН, то виходить приблизно 6 млн. Чим це можна пояснити я не знаю. Так, напевно, спочатку не всіх врахували, коли по 120 тисяч виїжджало на день. Але прикордонники кажуть, що не працювала система "Аркан", оскільки багато хто виїжджав без закордонного паспорта, за внутрішніми документами, по "Дії". Але прикордонники кажуть, що кількість людей вони враховували. Принаймні намагались враховувати. Але різниця в мільйони не має бути. Цілком можливо, що якась кількість людей зареєстрована за кордоном, але повернулися і живуть тут. Я не виключаю цього. Тому що схожа ситуація була з ОРДЛО", - розповіла Лібанова.

Вона додала, що дані ООН про 6 мільйонів біженців – це з урахуванням 1,2 млн, які перебувають в РФ і приблизно 800-900 тисяч за межами ЄС, зокрема Британії, Канаді та США.

"Наразі населення України становить десь 37 мільйонів людей у кордонах 1991 року. А якщо за вирахуванням окупованих територій, то приблизно 31,5 мільйона", - резюмувала Лібанова.

Раніше ми писали, які зміни чекають на українських біженців у Євросоюзі 2024 року.

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