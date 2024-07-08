Скільки людей загинуло, поранено та врятовано з-під уламків внаслідок ракетних ударів РФ по Україні (фото)

Під ударами росіян опинилися Київ, Дніпро, Кривий Ріг та Житомир.

Під час ракетних атак по Україні 8 липня, внаслідок чого, зокрема, сталося влучання в приміщення дитячого медзакладу "Охматдит", 36 людей загинуло, 140 поранено.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Співчуваю близьким загиблих та поранених людей", – сказав він.

Масований ракетний удар по території України 8 липня

Щодо загальної ситуації після обстрілів унаслідок масованого ракетного удару по території України 8 липня, відомо наступне:

загалом загинули 33 людини: 22 у Києві; 11 осіб в Дніпропетровській області.

33 людини: 22 у Києві; 11 осіб в Дніпропетровській області. Поранено 140 осіб : 74 – у столиці; двоє – у Київській області; 64 – у Дніпропетровській області.

: 74 – у столиці; двоє – у Київській області; 64 – у Дніпропетровській області. Врятовано 19 осіб: 11 – в місті Київ; 8 – в Дніпропетровській області.

Масований ракетний удар по території України 8 липня

Загалом до робіт по Україні залучено 619 рятувальників і 132 одиниці техніки.

Масований ракетний удар по території України 8 липня

Нагадаємо, внаслідок масованого ракетного удару по території України сталося руйнування цивільних об’єктів, житлових будинків і навіть дитячої лікарні “Охмадит” у столиці. Під ударами росіян опинилися Київ, Дніпро, Кривий Ріг та Житомир.

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