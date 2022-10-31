Скільки людей загинуло від початку повномасштабного вторгнення РФ – генпрокурор розповів

Наразі неможливо встановити кількість жертв на тимчасово окупованих територіях та у зонах активних бойових дій.

Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні, лише за офіційними даними, загинуло майже 8 тисяч цивільного населення.

Про це він розповів у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"За нашими даними, загинуло 7 938 цивільних осіб, з них – 430 дітей. Поранених – 10 897. Але, підкреслю, це лише офіційні, підтверджені дані, які є у матеріалах кримінальних проваджень", - зазначив він.

Також, за його словами, з огляду на неможливість доступу до окупованих територій та відсутність повної картини того, що відбувається зараз, страшно навіть припускати, які там можуть бути цифри.

Напад Росії на Україну

У четвер вранці, 24 лютого, російський диктатор Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу – що стало початком повномасштабної війни Росії проти України.

Одразу після звернення Путіна у всіх великих містах України пролунали вибухи.

Напередодні, 21 лютого, Путін офіційно визнав так звані "ДНР" та "ЛНР".

Вже наступного дня, 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання російської армії за кордоном. Фактично це було офіційним дозволом для Путіна розпочати повномасштабну війну проти України.

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