Скільки людей залишається в окупованому Сєвєродонецьку на Луганщині - відповідь ОВА

Комунальні послуги у місті не відновлені, оскільки інфраструктура міста була майже вщент зруйнована.

У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку Луганської області залишається близько 7-8 тисяч населення.

Про це повідомив керівник Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк в ефірі інформаційного телемарафону.

"На жаль, (у Сєвєродонецьку – ред.) залишається близько 7-8 тис. населення. З урахуванням навколишніх сіл – десь до 10 тис. населення. І є десь близько тисячі дітей і підлітків, які залишаються на території громади в окупації", – розповів він.

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За словами Стрюка, систематично комунальні послуги там не відновлені, оскільки інфраструктура міста була майже вщент зруйнована.

"Штучно електрику до міста подали, але її вистачає лише на освітлення в окремих будинках, які більш-менш вціліли. Те саме стосується і централізованої подачі води. Оскільки колектор пошкоджений, то лише в окремих мікрорайонах міста є вода і вона працює по годинах. З теплом геть важка ситуація – воно майже відсутнє. Намагаються замикати теплові контури лише на вцілілих під`їздах", – зазначив керівник ВЦА.

Нагадаємо, на Луганщині найближчим часом можуть посилитися атаки окупантів.

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