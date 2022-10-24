Скільки мешканців Київщини перебувають у російському полоні або вивезені до Білорусі та РФ - Кулеба

Доля майже 90 людей, яких вивезли до РФ та Білорусі, невідома.

Під час окупації Київської області російські загарбники, лише за офіційними даними, незаконно вивезли 147 мирних мешканців на територію Росії та Білорусі.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Станом на 24 жовтня 43 цивільні мешканці Київщини перебувають у російському полоні. За словами Кулеби, ще 89 осіб вивезені та їх доля невідома.

"Депортація та викрадення людей – ще один злочин рашистів над мирними українцями, про який повинен знати весь світ", - написав він.

Нагадаємо, повномасштабна війна Росії проти України розпочалася 24 лютого. Майже одразу - до 26 лютого російська армія окупувала населені пункти в Київській області, зокрема Бучу, Ірпінь, Гостомель, Ворзель, де вбила і закатувала сотні цивільних мешканців. Всю Київську область Збройні сили України звільнили від російських окупантів 2 квітня 2022 року.

Нещодавно данський фотограф Асгер Ладефогед відвідав місто Буча на Київщині та показав, як там триває життя після російської окупації. Він зробив знімки на місцях, де армія РФ вбивала цивільних та руйнувала усе на своєму шляху.

Нескорена Буча відзначає День міста із молебнями за загиблими і спортивними змаганнями

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