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Скільки мінімум "добровольців" з Росії вдалось ліквідувати в Україні: дані ЗМІ

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Скільки мінімум "добровольців" з Росії вдалось ліквідувати в Україні: дані ЗМІ

Фото: Держприкордонслужба України

ЗМІ зауважив, що в РФ зросла кількість людей, які отримують пенсії через втрату годувальника.

На війні проти України загинуло щонайменше 8 тисяч "добровольців" з Росії. У ці дані включені також російські найманці. 

Про це повідомляє російський розслідувальний проект "Важные истории" з посиланням на дані Пенсійного фонду та реєстру інвалідів РФ. 

Російське опозиційне ЗМІ підрахувало, що станом на січень 2023 року в РФ суттєво зросла кількість родин, які отримають пенсії через "втрату годувальника". Вони вважають, що майже дев'ять тисяч осіб можуть отримувати пенсію від ПФР у зв'язку із ліквідацією їхніх рідних в Україні.

Проте журналісти попереджають, що ця цифра не є точною, оскільки, щоб отримати такі виплати росіянам потрібно пройти усі бюрократичні перешкоди, що дуже складно, а тому вони припускають, що в Україні ймовірно ліквідували значно більше "добровольців" та найманців. 

Зазначимо, що за даними Генштабу ЗСУ станом на 6 квітня втрати окупантів у війні проти України становлять

  • особового складу - близько 176 630 (+390) осіб ліквідовано,
  • танків - 3631 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 7013 (+8) од,
  • артилерійських систем - 2714 (+7) од,
  • РСЗВ - 532 (+0) од,
  • засоби ППО - 281 (+1) од,
  • літаків - 306 (+0) од,
  • гелікоптерів - 292 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2287 (+4),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5574 (+1) од,
  • спеціальна техніка - 302 (+3).

Нагадаємо, розвідка Великої Британії повідомляє, що від моменту повномасштабного вторгнення до Україну агресорка Росія втратила до 200 тис. осіб. Втім, значна частина з них сталася через небойові причини.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
656
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