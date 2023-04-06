Скільки мінімум "добровольців" з Росії вдалось ліквідувати в Україні: дані ЗМІ

ЗМІ зауважив, що в РФ зросла кількість людей, які отримують пенсії через втрату годувальника.
На війні проти України загинуло щонайменше 8 тисяч "добровольців" з Росії. У ці дані включені також російські найманці.
Про це повідомляє російський розслідувальний проект "Важные истории" з посиланням на дані Пенсійного фонду та реєстру інвалідів РФ.
Російське опозиційне ЗМІ підрахувало, що станом на січень 2023 року в РФ суттєво зросла кількість родин, які отримають пенсії через "втрату годувальника". Вони вважають, що майже дев'ять тисяч осіб можуть отримувати пенсію від ПФР у зв'язку із ліквідацією їхніх рідних в Україні.
Проте журналісти попереджають, що ця цифра не є точною, оскільки, щоб отримати такі виплати росіянам потрібно пройти усі бюрократичні перешкоди, що дуже складно, а тому вони припускають, що в Україні ймовірно ліквідували значно більше "добровольців" та найманців.
Зазначимо, що за даними Генштабу ЗСУ станом на 6 квітня втрати окупантів у війні проти України становлять:
- особового складу - близько 176 630 (+390) осіб ліквідовано,
- танків - 3631 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 7013 (+8) од,
- артилерійських систем - 2714 (+7) од,
- РСЗВ - 532 (+0) од,
- засоби ППО - 281 (+1) од,
- літаків - 306 (+0) од,
- гелікоптерів - 292 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2287 (+4),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5574 (+1) од,
- спеціальна техніка - 302 (+3).
Нагадаємо, розвідка Великої Британії повідомляє, що від моменту повномасштабного вторгнення до Україну агресорка Росія втратила до 200 тис. осіб. Втім, значна частина з них сталася через небойові причини.
Читайте також:
- Великий контрнаступ ЗСУ і завершення війни: прогнози Зеленського, Резнікова і західних союзників
- Данілов про контрнаступ ЗСУ: "Коли почнеться, ви все це побачите"
- Рідні військовополонених можуть отримати грошову допомогу у розмірі 100 тис. грн: детальна інструкція