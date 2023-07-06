Скільки міст і сіл звільнили ЗСУ від 24 лютого минулого року: Зеленський відповів

Зеленський визнав, що перед Україною ще дуже непростий шлях до звільнення всієї території, але перемога нашої держави – реальна.

Від початку повномасштабного вторгення українські Сили оборони звільнили близько 1900 міст і сіл.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час візиту до Болгарії.

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Він закликав не довіряти російській пропаганді, яка запевняє, що нібито постачання союзниками зброї до України лише поглиблює ескалацію.

"Реальність свідчить про інше – ми змогли суттєво зменшити масштаб цієї війни. Перш за все, завдяки зброї, яку ми отримуємо. Близько 1900 міст і сіл української землі наші воїни звільнили за час після 24 лютого минулого року", – сказав глава держави.

Зеленський визнав, що перед Україною ще дуже непростий шлях до звільнення всієї території, але перемога може бути "не у віддаленому часі, а доволі скоро".

"Давайте згадаємо, як все було: ми відбили російські атаки на наші північні регіони, зокрема столицю. Ми звільнили значні території сходу і півдня нашої держави. Ми довели, що у Росії нема таких ракет, яких неможливо збити. Росія, яка претендувала бути другою у світі, шукає допомоги у вигнанців. Перемога України – вона реальна, і вона нам дуже потрібна", – наголосив президент.

Раніше президент Зеленський заявив, що в Росії – розкол, Путін слабкий, а "вертикаль влади посипалася".

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