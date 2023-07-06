Скільки міст і сіл звільнили ЗСУ від 24 лютого минулого року: Зеленський відповів

Зеленський визнав, що перед Україною ще дуже непростий шлях до звільнення всієї території, але перемога нашої держави – реальна.
Від початку повномасштабного вторгення українські Сили оборони звільнили близько 1900 міст і сіл.
Про це розповів президент Володимир Зеленський під час візиту до Болгарії.
Він закликав не довіряти російській пропаганді, яка запевняє, що нібито постачання союзниками зброї до України лише поглиблює ескалацію.
"Реальність свідчить про інше – ми змогли суттєво зменшити масштаб цієї війни. Перш за все, завдяки зброї, яку ми отримуємо. Близько 1900 міст і сіл української землі наші воїни звільнили за час після 24 лютого минулого року", – сказав глава держави.
Зеленський визнав, що перед Україною ще дуже непростий шлях до звільнення всієї території, але перемога може бути "не у віддаленому часі, а доволі скоро".
"Давайте згадаємо, як все було: ми відбили російські атаки на наші північні регіони, зокрема столицю. Ми звільнили значні території сходу і півдня нашої держави. Ми довели, що у Росії нема таких ракет, яких неможливо збити. Росія, яка претендувала бути другою у світі, шукає допомоги у вигнанців. Перемога України – вона реальна, і вона нам дуже потрібна", – наголосив президент.
Раніше президент Зеленський заявив, що в Росії – розкол, Путін слабкий, а "вертикаль влади посипалася".
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