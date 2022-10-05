Скільки мобілізованих росіян наразі воює на фронті проти України: військовий експерт про ситуацію з поповненням

Після оголошення так званої "часткової" мобілізації кількість російських солдатів в Україні не досягає і декількох тисяч.

На території України мобілізованих громадян Росії воює мало. Йдеться про тисячі мобілізованих, навіть не про десятки тисяч.

Про це військовий аналітик Ігаль Левін розповів у ефірі "1+1" у межах телемарафону.

"Нагадаю, що Росія не мала кадрованих дивізій - підрозділи, де максимально урізаний штат, і туди мобілізують. Йдеться про тисячі мобілізованих, навіть не про десятки тисяч. Я маю великі сумніви, що ЗСУ відчують поповнення російськими мобілізованими. Це війна далекобійних систем, артилерій. Нагадаю, Україні доводилося відступати не через російські війська, а через артилерію. Переламний момент відбувся завдяки артилерійським далекобійним системам. Коли ракети "Хаймарс" потрапляють у ціль, тут уже не важливо, 15 чи 50 мобілізованих росіян там", - зазначив експерт.

Нагадаємо, що російські військові зазнають втрат на Херсонському напрямку, а поранених та пошкоджену техніку намагаються евакуювати до найближчих переправ через річку Дніпро.

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