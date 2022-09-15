Скільки можна курити: в РФ заявили, що на кордоні з Харківщиною горить російська митниця

У соцмережах українці з гумором відреагували на цей інцидент, згадавши про "бавовну" і чергове куріння у невстановленому місці.
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що на кордоні з Харківською областю горить митний термінал поблизу села Нехотєєвка.
Про це він повідомив у Telegram.
"Унаслідок обстрілу пошкодження отримав митний термінал, на якому виникла пожежа. Територія АЗС (розташована поруч – Ред.) не постраждала", – написав він.
Очевидно, чергова російська ракета не долетіла до цілі і влучила по своїй же території. Генштаб та Міноборони України поки не прокоментували цей інцидент.
У соцмережах українці з гумором відреагували на цей інцидент, згадавши про "бавовну" і чергове куріння у невстановленому місці.
Раніше РФ оголосила евакуацію двох прикордонних сіл Бєлгородської області, зокрема і з села Нехотєєвка, поблизу якого і розташований цей митний термінал.
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