Скільки можна курити: в РФ заявили, що на кордоні з Харківщиною горить російська митниця

У соцмережах українці з гумором відреагували на цей інцидент, згадавши про "бавовну" і чергове куріння у невстановленому місці.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що на кордоні з Харківською областю горить митний термінал поблизу села Нехотєєвка.

Про це він повідомив у Telegram.

"Унаслідок обстрілу пошкодження отримав митний термінал, на якому виникла пожежа. Територія АЗС (розташована поруч – Ред.) не постраждала", – написав він.

Очевидно, чергова російська ракета не долетіла до цілі і влучила по своїй же території. Генштаб та Міноборони України поки не прокоментували цей інцидент.

У соцмережах українці з гумором відреагували на цей інцидент, згадавши про "бавовну" і чергове куріння у невстановленому місці.

Фото: facebook.com/babaandkit

Раніше РФ оголосила евакуацію двох прикордонних сіл Бєлгородської області, зокрема і з села Нехотєєвка, поблизу якого і розташований цей митний термінал.

Фото: Google Maps

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