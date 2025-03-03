Скільки можна заробити за рік, уклавши контракт із ЗСУ у 18-24 роки

За словами Мстислава Баніка, керівника рекрутингу 475 ОШБ 92-ї бригади, молоді військовослужбовці, які укладуть контракт із ЗСУ у віці 18-24 років, можуть заробляти до $80 тисяч на рік.

В ефірі День.LIVE він зазначив, що кількість місць на такі посади обмежена, і в його батальйоні залишилося лише 80-90 вакантних позицій.

"Конкуренція зростає – хто встигне першим, той отримає контракт", – підкреслив Банік.

Він також наголосив, що це робота для вмотивованих людей із міцним здоров’ям, силою волі та готовністю до складних викликів.

"Це контракти на найважчу роботу, де потрібні мотивація, здоров'я, зусилля, сила волі та впевненість у собі. І у нас в підрозділі ми прекрасно ставимося до людей, які згодні йти на такі контракти", – зазначив керівник рекрутингу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що українці віком 18-24 роки, які підпишуть річний контракт з армією, отримають 1 млн грн бонусу, пільгові умови на іпотеку та інші привілеї.