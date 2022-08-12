Скільки можуть коштувати російські літаки, знищені в Криму - Forbes

Перед вибухами на аеродромі "Саки" поблизу селища Новофедорівка в окупованому Криму 9 серпня розміщувалася російська військова техніка вартістю 650 млн - 850 млн доларів. За даними від різних джерел, знищено було від 8 до 24 одиниць авіатехніки.

Про це повідомляє Forbes.

Приблизна вартість літаків РФ:

Су-30СМ – 50 млн доларів

– 50 млн доларів Су-24МР – 6 млн доларів

– 6 млн доларів Іл-76 – 86 млн доларів

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні 10 серпня повідомив, що Росія втратила в Криму дев'ять військових літаків. Однак, які саме літаки було знищено, не уточнював.

Якщо припустити, що всі дев’ять втрачених літаків були дешевшими Су-24МР, то загальна сума втрат Росії – приблизно 55 млн доларів, а якщо дорожчими Су-30СМ – 450 млн доларів.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) та The New York Times повідомляли, що на аеродромі згоріли щонайменше вісім літаків РФ "на десятки мільйонів доларів", не згадуючи які саме.

За даними UA Weapons Tracker, в Криму було знищено щонайменше 11 літаків, а саме п’ять винищувачів Су-30СМ та шість ударно-розвідувальних літаків Су-24МР. У такому разі Росія втратила за день приблизно 300 млн доларів.

InformNapalm стверджує, що супутникові знімки не показують усіх наслідків удару. За даними їхніх джерел, втрати росіян після удару складають: вісім Су-27, чотири Су-30СМ, п’ять Су-24, шість Мі-8 та один Іл-20 на загальну суму приблизно 380 млн доларів.

Нагадаємо, супутникові знімки свідчать, що щонайменше сім російських військових літаків було знищено після вибухів на аеродромі "Саки" в окупованому Криму. Це може бути найбільшою втратою військової авіації РФ протягом одного дня від часів Другої світової війни.

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