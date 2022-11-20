Скільки NASAMS чи IRIS-T потрібно, щоб закрити небо над великим містом: пояснення Жданова

У масштабах окремо взятого міста, того ж Харкова, два комплекси зможуть "закрити" небо.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, скільки потрібно зенітних ракетних комплексів, таких як NASAMS чи IRIS-T, щоб "закрити небо" над великим українським містом, наприклад Харковом.

Про це він заявив у своєму youtube-каналі.

"У масштабах всієї країни два комплекси NASAMS чи IRIS-T – дійсно краплина у морі. У масштабах окремо взятого міста, того ж Харкова, то два комплекси фактично "закриють" місто. У містах менших за площею і кількістю населення може вистачити і одного комплекса. Два комплекси – це приблизно дві батереї. Тому отримання кожного комплексу ППО для нас – це радість", – зазначив Жданов.