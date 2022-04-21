Скільки населених пунктів України перебувають під тимчасовою окупацією: в ОП відповіли

Скільки населених пунктів України перебувають під тимчасовою окупацією: в ОП відповіли

Помічниця керівника Офісу президента Олена Симоненко повідомила, що згідно з оновленими цифрами, протягом останньої доби під окупацію російських військ потрапили 42 населені пункти.

Усі ці захоплені населені пункти розташовані в Донецькій області.

Про це Симоненко повідомила у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Це відбулося сьогодні, але завтра може бути так, що наші війська їх відвоюють знову", – зазначила помічниця керівника ОП.

"У нас сьогодні більше ніж 3500 населених пунктів перебувають в окупації. Це майже 30% території, де відбуваються бойові дії", – повідомила Симоненко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про готовність Міноборони деблокувати Маріуполь та інші окуповані росіянами міста військовим шляхом.

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