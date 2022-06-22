Скільки населених пунктів України звільнено від окупантів: свіжі дані

Скільки населених пунктів України звільнено від окупантів: свіжі дані

Від початку повномасштабної війни українські війська звільнили 1026 населених пунктів країни від російських окупантів. У деблокованих населених пунктах відбувається відновлення інфраструктури.

Наразі триває робота з підготовки плану зі швидкої відбудови помешкань людей, шкіл, садочків, медичних закладів, які були зруйновані внаслідок війни.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко 22 червня.

"Звільнено 1026 населених пунктів. Триває відновлення інфраструктури на деокупованих територіях", – написав він у Мережі.

Тимошенко також поінформував на брифінгу про щоденні відновлювальні роботи в регіонах. Зокрема Харківська область постійно працює над відновленням зруйнованої інфраструктури. Так, у Чугуєві, Люботині, Дергачах та селі Елітне проведено відновлювальні роботи на газопроводах та відновлено електропостачання після обстрілів.

У Сумській, Чернігівській, Житомирській та Київській областях тривають розмінування, а також відновленнясоціальної та дорожньої інфраструктури.

"Українці мають повернутися до власних осель" – Кирило Тимошенко

Нагадаємо, за оцінками воєнно-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, Україна має всі можливості, щоб до кінця року повернути свої території на материковій частині згідно з кордонами 1991 року.

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