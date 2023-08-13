Скільки "невловимих" російських ракет "Кинджал" збила українська ППО: Ігнат назвав цифру

Українська ППО станом на сьогодні збила 14 російських гіперзвукових ракет "Кинджал".

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі "Українському Радіо".

Також, за його словами, Росія щомісяця виготовляє близько 100 ракет різних типів, серед яких і "Кинджал" (Х-47).

"Уже не один "Кинджал" знищено протиповітряною обороною України. Зокрема, 16 травня – 6 ракет, 16 червня – теж 6, і зараз маємо ще одну. Тобто це вже 14 "кинджалів" були збито протиповітряною обороною України. Додайте до них ще понад 20 збитих балістичних ракет, зокрема "Іскандери" та С-400", - сказав він, наголосивши, що "Кинджал" рухається у небі на величезній швидкості, понад 7 тисяч кілометрів на годину, то часу на його ліквідацію небагато".

Нагадаємо, російські окупанти повідомляють про втрату населеного пункту на Донбасі.

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