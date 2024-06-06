Скільки носіїв "Калібрів" Росія тримає у Чорному морі: свіжі дані

Росія вивела в Чорне море чотири бойові кораблі, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

"Станом на 07:00 06.06.2024. у Чорному морі 4 ворожі кораблі, один з яких є носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі - один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до восьми ракет", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ в ніч на 6 червня збили 17 із 18 дронів-камікадзе "Shahed", запущених російськими військами по Україні. Також росіяни запустили по Дніпропетровській області дві балістичні ракети "Іскандер-М" — вони летіли з району міста Таганрог. Їх збити не вдалося.

На Хмельниччині збили один дрон, повідомили в обласній адміністрації. В одному з населених пунктів області через атаку виникла пожежа на інфраструктурному обʼєкті, жертв і постраждалих немає.

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