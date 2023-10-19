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Скільки окупантів ліквідовано за добу: Генштаб назвав втрати РФ

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Скільки окупантів ліквідовано за добу: Генштаб назвав втрати РФ

Станом на 18 жовтня 2023-го знищено 290 680 солдатів армії РФ. / Фото: Associated Press

Росіяни втратили ще 11 танків та 17 дронів.

Станом на 18 жовтня 2023 року ЗСУ знищили 290 680 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 630 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ: 

  • особового складу - близько 290 680 (+630) осіб,
  • танків - 4992 (+11) од,
  • бойових броньованих машин - 9437 (+17) од,
  • артилерійських систем - 6983 (+39) од,
  • РСЗВ - 818 (+4) од,
  • засоби ППО - 548 (+1) од,
  • літаків - 320 (+1) од,
  • гелікоптерів - 324 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5318 (+17),
  • крилаті ракети - 1534 (+0),
  • кораблі /катери - 20 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9337 (+34) од,
  • спеціальна техніка - 985 (+3).

Як повідомлялося, Deepstate із посиланням на супутникові знімки показало супутникові знімки, на яких видно, що окупанти втратили 63 одиниці техніки в районі лише одного села Красногорівка на Авдіївському напрямку.

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Дата публікації
Перегляди
1192
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