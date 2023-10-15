Скільки окупантів ліквідовано за добу: Генштаб назвав втрати ворога

Загальні бойові втрати Росії на ранок 15 жовтня становлять уже понад 287 770 окупантів.

Про це повідомив Генштаб.

За минулу добу українські захисники знищили понад 880 російських загарбників.

Загалом за час повномасштабної війни знищено:

танків - 4948 (+8)

бойових броньованих машин - 9362 (+25)

артилерійських систем - 6866 (+33)

РСЗВ - 813 (+2)

засобів ППО - 547

літаків - 317

гелікоптерів - 316

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5269 (+4)

крилатих ракет - 1531

кораблів та катерів - 20

підводних човнів - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 9249 (+24)

спеціальної техніки - 976 (+5)

За даними Генштабу, українські війська продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень.

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