Скільки окупантів ліквідовано за добу: Генштаб назвав втрати ворога

Ворог втратив ще сім танків та п'ять РСЗВ.
Станом на 25 жовтня 2023 року ЗСУ знищили 296 310 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 800 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 296 310 (+800) осіб,
- танків - 5112 (+7) од,
- бойових броньованих машин - 9697 (+28) од,
- артилерійських систем - 7125 (+44) од,
- РСЗВ - 833 (+5) од,
- засоби ППО - 554 (+2) од,
- літаків - 320 (+0) од,
- гелікоптерів - 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5372 (+9),
- крилаті ракети - 1538 (+1),
- кораблі /катери - 20 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 9474 (+27) од,
- спеціальна техніка - 1007 (+1).
Як повідомлялося, розвідка Британії озвучила втрати росіян на війні в Україні. Втрати окупаційної армії загиблими і важкопораненими складають до 190 тисяч, а з урахуванням поранених, які здатні повернутись на поле бою після одужання, – до 290 тисяч осіб.