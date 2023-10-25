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Скільки окупантів ліквідовано за добу: Генштаб назвав втрати ворога

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Скільки окупантів ліквідовано за добу: Генштаб назвав втрати ворога

За минулу добу знищено ще 800 загарбників. / Фото: Associated Press

Ворог втратив ще сім танків та п'ять РСЗВ.

Станом на 25 жовтня 2023 року ЗСУ знищили 296 310​​​​​​​ солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 800 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 296 310 (+800) осіб,
  • танків - 5112 (+7) од,
  • бойових броньованих машин - 9697 (+28) од,
  • артилерійських систем - 7125 (+44) од,
  • РСЗВ - 833 (+5) од,
  • засоби ППО - 554 (+2) од,
  • літаків - 320 (+0) од,
  • гелікоптерів - 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5372 (+9),
  • крилаті ракети - 1538 (+1),
  • кораблі /катери - 20 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9474 (+27) од,
  • спеціальна техніка - 1007 (+1).

Як повідомлялося, розвідка Британії озвучила втрати росіян на війні в Україні. Втрати окупаційної армії загиблими і важкопораненими складають до 190 тисяч, а з урахуванням поранених, які здатні повернутись на поле бою після одужання, – до 290 тисяч осіб.

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Дата публікації
Перегляди
3082
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