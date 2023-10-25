Скільки окупантів ліквідовано за добу: Генштаб назвав втрати ворога

Ворог втратив ще сім танків та п'ять РСЗВ.

Станом на 25 жовтня 2023 року ЗСУ знищили 296 310​​​​​​​ солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 800 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 296 310 (+800) осіб,

танків - 5112 (+7) од,

бойових броньованих машин - 9697 (+28) од,

артилерійських систем - 7125 (+44) од,

РСЗВ - 833 (+5) од,

засоби ППО - 554 (+2) од,

літаків - 320 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5372 (+9),

крилаті ракети - 1538 (+1),

кораблі /катери - 20 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 9474 (+27) од,

спеціальна техніка - 1007 (+1).

Як повідомлялося, розвідка Британії озвучила втрати росіян на війні в Україні. Втрати окупаційної армії загиблими і важкопораненими складають до 190 тисяч, а з урахуванням поранених, які здатні повернутись на поле бою після одужання, – до 290 тисяч осіб.

Читайте також: