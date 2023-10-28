Скільки окупантів ліквідовано за добу: Генштаб назвав втрати ворога

РФ втратила ще 22 танки і два засоби ППО.
Станом на 28 жовтня 2023 року ЗСУ знищили 298 420 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 740 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
- особового складу - близько 298 420 (+740) осіб,
- танків - 5167 (+22) од,
- бойових броньованих машин - 9749 (+23) од,
- артилерійських систем - 7180 (+18) од,
- РСЗВ - 834 (+0) од,
- засоби ППО - 558 (+2) од,
- літаків - 320 (+0) од,
- гелікоптерів - 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5399 (+9),
- крилаті ракети - 1541 (+3),
- кораблі /катери - 20 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 9524 (+11) од,
- спеціальна техніка - 1011 (+0).
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов назвав шокувальні втрати росіян на війні в Україні. За його словами, РФ відправляла до України представників нацменшин, "які не мають до росіян відношення" — якутів, бурятів, інші народності.