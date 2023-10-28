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Скільки окупантів ліквідовано за добу: Генштаб назвав втрати ворога

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Скільки окупантів ліквідовано за добу: Генштаб назвав втрати ворога

Станом на 28 жовтня 2023-го знищено  298 420 загарбників. / Фото: Associated Press

РФ втратила ще 22 танки і два засоби ППО.

Станом на 28 жовтня 2023 року ЗСУ знищили 298 420 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 740 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу - близько 298 420 (+740) осіб,
  • танків - 5167 (+22) од,
  • бойових броньованих машин - 9749 (+23) од,
  • артилерійських систем - 7180 (+18) од,
  • РСЗВ - 834 (+0) од,
  • засоби ППО - 558 (+2) од,
  • літаків - 320 (+0) од,
  • гелікоптерів - 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5399 (+9),
  • крилаті ракети - 1541 (+3),
  • кораблі /катери - 20 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9524 (+11) од,
  • спеціальна техніка - 1011 (+0).

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов назвав шокувальні втрати росіян на війні в Україні. За його словами, РФ відправляла до України представників нацменшин, "які не мають до росіян відношення" — якутів, бурятів, інші народності. 

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Дата публікації
Перегляди
348
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