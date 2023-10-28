Скільки окупантів ліквідовано за добу: Генштаб назвав втрати ворога

РФ втратила ще 22 танки і два засоби ППО.

Станом на 28 жовтня 2023 року ЗСУ знищили 298 420 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 740 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

особового складу - близько 298 420 (+740) осіб,

танків - 5167 (+22) од,

бойових броньованих машин - 9749 (+23) од,

артилерійських систем - 7180 (+18) од,

РСЗВ - 834 (+0) од,

засоби ППО - 558 (+2) од,

літаків - 320 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5399 (+9),

крилаті ракети - 1541 (+3),

кораблі /катери - 20 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 9524 (+11) од,

спеціальна техніка - 1011 (+0).

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов назвав шокувальні втрати росіян на війні в Україні. За його словами, РФ відправляла до України представників нацменшин, "які не мають до росіян відношення" — якутів, бурятів, інші народності.

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