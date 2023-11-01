Скільки окупантів ліквідовано за добу: Генштаб назвав втрати ворога

Станом на 1 листопада 2023 року ЗСУ знищили 301 490 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 680 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати:

особового складу - близько - 301 490 (+680) осіб,

танків - 5223 (+12) од,

бойових броньованих машин - 9834 (+30) од,

артилерійських систем - 7250 (+23) од,

РСЗВ - 846 (+2) од,

засоби ППО - 563 (+1) од,

літаків - 321 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5468 (+28),

крилаті ракети - 1547 (+1),

кораблі /катери - 20 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 9624 (+34) од,

спеціальна техніка -1019 (+3).

Нагадаємо, розпочалася 616 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. Так, ворог не залишає спроб оточити Авдіївку, ворог без успіху наступає на кількох напрямках. Протягом минулої доби на фронті відбулося 68 бойових зіткнень.

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