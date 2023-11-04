Скільки окупантів ліквідовано за добу: Генштаб назвав втрати ворога

Росіяни втратили ще 11 танків та 35 артсистем.
Станом на 1 листопада 2023 року ЗСУ знищили 304 100 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 830 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати:
- особового складу - близько 304 100 (+830) осіб,
- танків - 5276 (+11) од,
- бойових броньованих машин - 9939 (+38) од,
- артилерійських систем - 7363 (+35) од,
- РСЗВ - 861 (+7) од,
- засоби ППО - 568 (+2) од,
- літаків - 322 (+0) од,
- гелікоптерів - 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5534 (+39),
- крилаті ракети - 1551 (+0),
- кораблі /катери - 20 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 9716 (+25) од,
- спеціальна техніка - 1038 (+4).
Як повідомлялося, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у колонці The Economist шокував кількістю загиблих окупантів у війні в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила щонайменше 150 тисяч солдатів.