Скільки окупантів ліквідовано за добу: Генштаб назвав втрати ворога

Росіяни втратили ще 11 танків та 35 артсистем.

Станом на 1 листопада 2023 року ЗСУ знищили 304 100 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 830 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати:

особового складу - близько 304 100 (+830) осіб,

танків - 5276 (+11) од,

бойових броньованих машин - 9939 (+38) од,

артилерійських систем - 7363 (+35) од,

РСЗВ - 861 (+7) од,

засоби ППО - 568 (+2) од,

літаків - 322 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5534 (+39),

крилаті ракети - 1551 (+0),

кораблі /катери - 20 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 9716 (+25) од,

спеціальна техніка - 1038 (+4).

Як повідомлялося, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у колонці The Economist шокував кількістю загиблих окупантів у війні в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила щонайменше 150 тисяч солдатів.

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