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Скільки окупантів ліквідовано за добу: Генштаб назвав втрати ворога

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Скільки окупантів ліквідовано за добу: Генштаб назвав втрати ворога

За добу, 3 листопада, знищено ще 830 загарбників. / Фото: Associated Press

Росіяни втратили ще 11 танків та 35 артсистем.

Станом на 1 листопада 2023 року ЗСУ знищили 304 100 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 830 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати:

  • особового складу - близько 304 100 (+830) осіб,
  • танків - 5276 (+11) од,
  • бойових броньованих машин - 9939 (+38) од,
  • артилерійських систем - 7363 (+35) од,
  • РСЗВ - 861 (+7) од,
  • засоби ППО - 568 (+2) од,
  • літаків - 322 (+0) од,
  • гелікоптерів - 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5534 (+39),
  • крилаті ракети - 1551 (+0),
  • кораблі /катери - 20 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9716 (+25) од,
  • спеціальна техніка - 1038 (+4).

Як повідомлялося,  головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у колонці The Economist шокував кількістю загиблих окупантів у війні в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила щонайменше 150 тисяч солдатів.

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Дата публікації
Перегляди
766
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