Скільки окупантів ліквідовано за добу: Генштаб назвав втрати ворога

Знищено одну крилату ракету противника.
Станом на 21 листопада 2023 року ЗСУ знищили 319 820 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 610 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 319 820 (+610) осіб,
- танків -5439 (+0) од,
- бойових броньованих машин - 10174 (+6) од,
- артилерійських систем - 7752 (+4) од,
- РСЗВ - 899 (+0) од,
- засоби ППО - 588 (+0) од,
- літаків - 323 (+0) од,
- гелікоптерів - 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5771 (+7),
- крилаті ракети - 1564 (+1),
- кораблі /катери - 22 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 10134 (+7) од,
- спеціальна техніка - 1098 (+1).
Нагадаємо, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко повідомив, що кількість знищених окупантів у листопаді може побити рекорд. За його словами, станом на 18 листопада, спостерігається очевидний дисбаланс між втратами у живій силі та техніці російських окупаційних військ.