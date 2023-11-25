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Скільки окупантів ліквідовано за добу: Генштаб назвав втрати ворога

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Скільки окупантів ліквідовано за добу: Генштаб назвав втрати ворога

За добу, 24 листопада 2023-го, ліквідовано ще 860 окупантів. / Фото: Associated Press

Знищено ще шість танків ворога та 18 артсистем.

Станом на 25 листопада 2023 року ЗСУ знищили 323 760 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 860 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу - близько/ about 323 760 (+860) осіб,
  • танків - 5502 (+6) од,
  • бойових броньованих машин - 10263 (+7) од,
  • артилерійських систем - 7851 (+18) од,
  • РСЗВ - 905 (+1) од,
  • засоби ППО - 596 (+1) од,
  • літаків - 323 (+0) од,
  • гелікоптерів - 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5808 (+8),
  • крилаті ракети - 1565 (+1),
  • кораблі /катери - 22 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10259 (+29) од,
  • спеціальна техніка - 1112 (+4).

Як повідомлялося, кількість знищених окупантів у листопаді може побити рекорд. За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, насамперед це обумовлено перегрупуванням механізованої компоненти на низці напрямків, а на найзапеклішому - Авдіївському.

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Дата публікації
Перегляди
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