Скільки окупантів ліквідовано за добу: Генштаб назвав втрати ворога

Росіяни втратили ще дев'ять танків та дев'ять БпЛА.

Станом на 12 грудня 2023 року ЗСУ знищили 340 650 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 800 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 340 650 (+800) осіб,

танків - 5664 (+9) од,

бойових броньованих машин - 10579 (+19) од,

артилерійських систем - 8073 (+3) од,

РСЗВ - 919 (+0) од,

засоби ППО - 605 (+0) од,

літаків - 324 (+0) од,

гелікоптерів -324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6163 (+9),

крилаті ракети -1596 (+10),

кораблі /катери - 22 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 10650 (+14) од,

спеціальна техніка - 1170 (+2)

Нагадаємо, розпочалася 657 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. На фронті відбулося 89 бойових зіткнень. Зокрема, ЗСУ відбили атаки РФ біля Авдіївки та штурмують біля Бахмута.

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