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Скільки окупантів ліквідовано за добу: Генштаб назвав втрати ворога

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Скільки окупантів ліквідовано за добу: Генштаб назвав втрати ворога

Від початку війни знищено понад 340 тис. загарбників. / Фото: Associated Press

Росіяни втратили ще дев'ять танків та дев'ять БпЛА.

Станом на 12 грудня 2023 року ЗСУ знищили 340 650 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 800 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ: 

  • особового складу - близько 340 650 (+800) осіб,
  • танків - 5664 (+9) од,
  • бойових броньованих машин - 10579 (+19) од,
  • артилерійських систем - 8073 (+3) од,
  • РСЗВ - 919 (+0) од,
  • засоби ППО - 605 (+0) од,
  • літаків - 324 (+0) од,
  • гелікоптерів -324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6163 (+9),
  • крилаті ракети -1596 (+10),
  • кораблі /катери - 22 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10650 (+14) од,
  • спеціальна техніка - 1170 (+2)

Нагадаємо, розпочалася 657 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. На фронті  відбулося 89 бойових зіткнень. ЗокремаЗСУ відбили атаки РФ біля Авдіївки та штурмують біля Бахмута.

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Дата публікації
Перегляди
510
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