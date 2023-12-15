Скільки окупантів ліквідовано за добу: Генштаб назвав втрати ворога

Росіяни втратили ще 14 танків та 11 артсистем.

Станом на 15 грудня 2023 року ЗСУ знищили 343 890 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 1090 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 343 890 (+1090) осіб,

танків - 5706 (+14) од,

бойових броньованих машин - 10654 (+38) од,

артилерійських систем - 8099 (+11) од,

РСЗВ - 920 (+0) од,

засоби ППО - 605 (+0) од,

літаків - 324 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6226 (+20),

крилаті ракети - 1608 (+2),

кораблі /катери - 22 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 10699 (+24) од,

спеціальна техніка - 1189 (+4).

Нагадаємо, під час "прямої лінії" Володимир Путін заявив про "потік чоловіків", які готові воювати. З його слів, в РФ відбулася "часткова мобілізація", в межах якої до окупаційного війська призвали 300 тисяч осіб. Необхідності у новій хвилі мобілізації нібито немає.

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