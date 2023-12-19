Скільки окупантів ліквідовано за добу: Генштаб назвав втрати ворога

Росіяни втратили ще 15 танків та дев'ять БпЛА.

Станом на 19 грудня 2023 року ЗСУ знищили 348 300 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 1140 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 348 300 (+1140) осіб,

танків - 5798 (+15) од,

бойових броньованих машин - 10771 (+19) од,

артилерійських систем - 8190 (+15) од,

РСЗВ - 926 (+0) од,

засоби ППО - 611 (+1) од,

літаків - 324 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6299 (+9),

крилаті ракети - 1611 (+1),

кораблі /катери - 22 (+0) од,

підводні човни -- 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 10842 (+20) од,

спеціальна техніка - 1200 (+2).

Нагадаємо, начальник служби зі зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ Володимир Фітьо також повідомляв, що росіяни зазнають "велетенських" втрат, але кидають у бої новобранців. Окупанти мають великі резерви, аби надалі вести інтенсивні наступальні дії на фронті.

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