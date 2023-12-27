Скільки окупантів ліквідовано за добу: Генштаб назвав втрати ворога

Знищено ще 13 БпЛА і дві ракети.
Станом на 27 грудня 2023 року ЗСУ знищили 355 750 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 790 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 355750 (+790) осіб,
- танків - 5913 (+14) од,
- бойових броньованих машин - 10973 (+17) од,
- артилерійських систем - 8376 (+10) од,
- РСЗВ - 934 (+0) од,
- засоби ППО - 616 (+2) од,
- літаків - 329 (+0) од,
- гелікоптерів - 324 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 6471 (+13),
- крилаті ракети - 1620 (+2),
- кораблі /катери - 23 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 11140 (+31) од,
- спеціальна техніка - 1240 (+1).
Як повідомлялося, вночі 26 грудня у Феодосії було знищено великий десантний корабель РФ "Новочеркаськ". Після потужних вибухів сталася масштабна пожежа. Повітряні сили поінформували, що корабель Чорноморського флоту атакували крилатими ракетами.