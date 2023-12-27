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Скільки окупантів ліквідовано за добу: Генштаб назвав втрати ворога

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Скільки окупантів ліквідовано за добу: Генштаб назвав втрати ворога

За добу знищено 790 загарбників. / Фото: Associated Press

Знищено ще 13 БпЛА і дві ракети.

Станом на 27 грудня 2023 року ЗСУ знищили 355 750 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 790 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ: 

  • особового складу - близько 355750 (+790) осіб,
  • танків - 5913 (+14) од,
  • бойових броньованих машин - 10973 (+17) од,
  • артилерійських систем - 8376 (+10) од,
  • РСЗВ - 934 (+0) од,
  • засоби ППО - 616 (+2) од,
  • літаків - 329 (+0) од,
  • гелікоптерів - 324 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 6471 (+13),
  • крилаті ракети - 1620 (+2),
  • кораблі /катери - 23 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 11140 (+31) од,
  • спеціальна техніка - 1240 (+1).

Як повідомлялося, вночі 26 грудня у Феодосії було знищено великий десантний корабель РФ "Новочеркаськ". Після потужних вибухів сталася масштабна пожежа. Повітряні сили поінформували, що корабель Чорноморського флоту атакували крилатими ракетами

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Перегляди
796
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