Скільки окупантів ліквідовано за добу: Генштаб назвав втрати ворога

Знищено ще 13 БпЛА і дві ракети.

Станом на 27 грудня 2023 року ЗСУ знищили 355 750 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 790 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 355750 (+790) осіб,

танків - 5913 (+14) од,

бойових броньованих машин - 10973 (+17) од,

артилерійських систем - 8376 (+10) од,

РСЗВ - 934 (+0) од,

засоби ППО - 616 (+2) од,

літаків - 329 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 6471 (+13),

крилаті ракети - 1620 (+2),

кораблі /катери - 23 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 11140 (+31) од,

спеціальна техніка - 1240 (+1).

Як повідомлялося, вночі 26 грудня у Феодосії було знищено великий десантний корабель РФ "Новочеркаськ". Після потужних вибухів сталася масштабна пожежа. Повітряні сили поінформували, що корабель Чорноморського флоту атакували крилатими ракетами.

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