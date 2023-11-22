Скільки окупантів ліквідували ЗСУ: Генштаб оновив втрати російської армії

Також за добу ЗСУ знищили 13 ворожих безпілотників.

Загальні бойові втрати противника станом на 22 листопада орієнтовно склали особового складу близько 320 670 окупантів. За добу ЗСУ ліквідували ще 850 осіб.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

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Втрати ворога у техніці:

танків ‒ 5446 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 10188 (+14) од,

артилерійських систем – 7769 (+17) од,

РСЗВ – 899 (+0) од,

засоби ППО ‒ 589 (+1) од,

літаків – 323 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5784 (+13),

крилаті ракети ‒ 1564 (+0),

кораблі / катери ‒ 22 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10159 (+25) од,

спеціальна техніка ‒ 1105 (+7).

Втрати ЗС РФ станом на 22 листопада 2023 / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Дані уточнюються.

Нагадаємо, у ніч проти 22 листопада у Хмельницькій області під час повітряної тривоги працювали сили ППО.

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