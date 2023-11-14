Скільки російських військових нині перебуває на території України: в Офісі президента дали відповідь

Андрій Єрмак зазначив, що українська армія відвоювала вже близько 50% раніше окупованих територій.

Зараз чисельність російських військ в Україні втричі більша, ніж на початку повномасштабного вторгнення.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час зустрічі з радниками лідерів США, Великої Британії, Німеччини та Франції у Вашингтоні, передає "РБК-Україна".

Зокрема, сторони обговорили ситуацію на полі бою.

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Як зазначив Єрмак, українська армія відвоювала вже близько 50% раніше окупованих територій, проте сьогодні чисельність російського угруповання в Україні втричі більша, ніж на початку агресії. "Тому наша країна потребує збереження міжнародної підтримки", - підкреслив він.

Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони, Росія зосередила на території України понад 400 тисяч своїх солдатів. У ГУР зауважили, що цього достатньо лише для операцій на окремих ділянках фронту.

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