Скільки окупантів перебуває біля кордону України і чи вистачить такої кількості для атаки: розповіли у ЗСУ

Загальна кількість білоруських військових складає 65 тисяч, з них - лише 4 тисячі перебувають поблизу українського кордону, повідомляють у ЗСУ.

У прикордонних районах України дислокуються загалом 14,5 тисячі білоруських та російських військових, які нібито проводять тренування. Ця кількість є недостатньою для наступу на північний напрямок.

Про це командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів в інтерв'ю Укрінформу.

Також читайте Чи заходили на Волинь ДРГ із Білорусі від початку повномасштабного вторгнення: відповіли у ЗСУ

"У білорусі перебувають збройні сили республіки білорусь. Їх загальна чисельність – 65 тисяч, з них 4 тисячі базуються в прикордонних районах з Україною. Крім того, на білоруських полігонах знаходиться шоста дивізія російської федерації загальною чисельністю 10 з половиною тисяч осіб. Вони проводять там свої тренування", - повідомив Наєв.

Генерал-лейтенант зауважив, що окупаційні війська не мають достатньо ресурсів для нападу на "всю північну операційну зону".

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Наєв повідомив, що на Волині жодного разу не фіксували диверсійно-розвідувальних груп із Білорусі.

Українські військові тримають оборону на кордоні: Білорусь перевіряє бойову готовність

Читайте також: