Скільки окупантів потрапили до пекла минулої доби – зведення Генштабу

За добу російська армія втратила 1600 своїх бійців.

Втрати Росії у війні проти України на 21 січня 2025 року становлять 822 030 солдатів. За попередню добу на фронті було ліквідовано або поранено 1600 окупантів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога на 21 січня

Загальні бойові втрати противника орієнтовно становлять:

особовий склад ‒ близько 822 030 (+1600) осіб,

танки ‒ 9833 (+12),

бойові броньовані машини ‒ 20 477 (+23),

артилерійські системи – 21 134 (+60),

РСЗВ – 1262 (+0),

засоби ППО ‒ 1050 (+1),

літаки – 369 (+0),

гелікоптери – 331 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22 898 (+130),

крилаті ракети ‒ 3051 (+0),

кораблі/катери ‒ 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни – 34 682 (+194),

спеціальна техніка ‒ 3710 (+4).

Нагадаємо, українські війська відбили втрачені позиції поблизу Часового Яру та Торецька. Водночас російські війська продовжуть наступальні дії. Більше про це читайте у новині.

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