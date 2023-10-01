Скільки окупантів Росія тримає у Бахмуті: відповіли у ЗСУ

Зараз у районі Бахмута тривають важкі бої.

Станом на 1 жовтня 2023 року Росія тримає у Бахмуті Донецької області 10 тисяч окупантів. Це танкові, мотострілецькі й десантні підрозділи.

Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону у неділю, 1 жовтня.

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За його словами, 10 тисяч загарбників - це значна кількість. Зараз у районі Бахмута тривають важкі бої. Росіяни не планують відступати.

Він також додав, що українські військові не збираються штурмувати місто, бо це призведе до великих втрат.

"Зараз вживаються всі необхідні заходи, аби просунутися вперед, бойові порядки, та закріпитися там і нанести вогневого ураження противнику", - наголосив Євлаш.

Як раніше повідмоляли в ISW, ЗСУ просунулися на Бахмутському напрямку в районі Кліщіївки.

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