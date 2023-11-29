Скільки окупантів Росія втратила у війні в Україні: Столтенберг шокував цифрою

Найімовірніше, генсек НАТО говорив про втрати, які включають і загиблих, і поранених.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 300 тисяч військових. Ці дані є близькими до підрахунків Генштабу ЗСУ.

Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу у Брюсселі після засідання Ради Україна - НАТО у середу, 29 листопада.

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"Росія втратила значну частину своїх сил: сотні літальних апаратів, тисячі танків і понад 300 тисяч в особовому складі", – сказав Єнс Столтенберг.

Зауважимо, найімовірніше, генсек говорив про втрати, які включають і загиблих, і поранених.

За його словами, Росія, напавши на Україну, зробила велику помилку. За майже 2 роки повномасштабної війни РФ стала слабшою з політичної, військової та економічної точки зору, а також почала втрачати вплив на Кавказі й у Центральній Азії та стає все більш залежною від Китаю.

Нагадаємо, за останніми даними Генерального штабу, втрати російської армії в Україні становлять 327 580 солдатів.

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