Скільки окупантів відправили на "концерт Кобзона": Генштаб назвав нові цифри

Загальні бойові втрати російських окупантів на 29 квітня склали 467 470 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1320 загарбники.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 29.04.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 467 470 (+1320) осіб танків ‒ 7285 (+6)

бойових броньованих машин ‒ 14007 (+16)

артилерійських систем – 11985 (+37)

РСЗВ – 1051 (+1)

засоби ППО ‒ 778 (+2)

літаків – 348

гелікоптерів – 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9528 (+21)

крилаті ракети ‒ 2124

кораблі /катери ‒ 26

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 16109 (+44)

спеціальна техніка ‒ 1974 (+3)

Як повідомлялося, керівник українського ГУР Кирило Буданов розповів, як змінилася армія РФ від початку повномасштабної війни. Зокрема, з його слів, в РФ майже не залишилося контрактників з нормальним "бойовим" досвідом.

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