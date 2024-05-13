Скільки окупантів відправили на "концерт Кобзона": Генштаб назвав нові цифри

Загальні бойові втрати російських окупантів на 13 травня склали 484 030 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1740 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 13.05.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 484 030 (+1740) осіб

танків ‒ 7485 (+31)

бойових броньованих машин ‒ 14417 (+42)

артилерійських систем – 12487 (+15)

РСЗВ – 1070 (+4)

засоби ППО ‒ 797

літаків – 350

гелікоптерів – 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9936 (+26)

крилаті ракети ‒ 2197 (+3)

кораблі /катери ‒ 26

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 16878 (+59)

спеціальна техніка ‒ 2048 (+6)

Раніше керівництво Легіону "Свобода России" закликали російських військових передавати інформацію про командирів "мʼясників", які не жаліють особовий склад заради карʼєрного росту та нагород.

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