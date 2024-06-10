Скільки окупантів відправили на "концерт Кобзона": Генштаб назвав нові цифри

Станом на ранок 10 червня загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного наступу на Україну становлять близько 519 750 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 10.06.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 519 750 (+1190) осіб

танків ‒ 7879 (+10)

бойових броньованих машин ‒ 15144 (+13)

артилерійських систем – 13644 (+51)

РСЗВ – 1098 (+1)

засоби ППО ‒ 837 (+1)

літаків – 358 (+1)

гелікоптерів – 326

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11010 (+28)

крилаті ракети ‒ 2278 (+1)

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 18618 (+56)

спеціальна техніка ‒ 2267 (+14)

Раніше британська розвідка повідомила, що у травні середні втрати серед російського особового складу перевищили 1200 осіб на день – це найвищий показник від початку війни.

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