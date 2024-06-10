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Скільки окупантів відправили на "концерт Кобзона": Генштаб назвав нові цифри

Скільки окупантів відправили на "концерт Кобзона": Генштаб назвав нові цифри

Окупантів стало менше на нашій землі / Фото: Associated Press

Росіяни втратили 10 танків та понад тисячу солдатів.

Станом на ранок 10 червня загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного наступу на Україну становлять близько 519 750 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 10.06.24 орієнтовно склали:  

  • особового складу ‒ близько 519 750 (+1190) осіб 
  • танків ‒ 7879 (+10) 
  • бойових броньованих машин ‒ 15144 (+13) 
  • артилерійських систем –  13644 (+51) 
  • РСЗВ – 1098 (+1) 
  • засоби ППО ‒ 837 (+1) 
  • літаків – 358 (+1) 
  • гелікоптерів – 326 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 11010 (+28)
  • крилаті ракети ‒ 2278 (+1)
  • кораблі /катери ‒ 28 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18618 (+56) 
  • спеціальна техніка ‒ 2267 (+14)

Раніше британська розвідка повідомила, що у травні середні втрати серед російського особового складу перевищили 1200 осіб на день – це найвищий показник від початку війни.

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