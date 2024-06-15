Скільки окупантів відправили на "концерт Кобзона": Генштаб назвав нові цифри

Станом на ранок 15 червня загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного наступу на Україну становлять близько 525 150 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 15.06.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 525150 (+1090) осіб

танків ‒ 7956 (+20)

бойових броньованих машин ‒ 15263 (+29)

артилерійських систем – 13855 (+37)

РСЗВ – 1103 (+2)

засоби ППО ‒ 853 (+4)

літаків – 359

гелікоптерів – 326

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11148 (+51)

крилаті ракети ‒ 2293 (+7)

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 18911 (+57)

спеціальна техніка ‒ 2322 (+12)

Раніше британська розвідка повідомила, що у травні середні втрати серед російського особового складу перевищили 1200 осіб на день – це найвищий показник від початку війни.

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