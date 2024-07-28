Скільки окупантів відправили на "концерт Кобзона": Генштаб назвав нові цифри

Загальні бойові втрати російських окупантів на 28 липня склали 574 690 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1180 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 28.07.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 574 690 (+1180) осіб

танків ‒ 8344 (+13)

бойових броньованих машин ‒ 16095 (+21)

артилерійських систем – 15936 (+51)

РСЗВ – 1127 (+2)

засоби ППО ‒ 906 (+1)

літаків – 363

гелікоптерів – 326

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12766 (+30)

крилаті ракети ‒ 2405 (+2)

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 21572 (+72)

спеціальна техніка ‒ 2671

Раніше аналітики повідомили, що російські війська намагаються тиснути по всій лінії фронту, щоб не допустити перехоплення Україною ініціативи.

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