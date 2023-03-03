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Майже 10 тисяч окупантів забажали здатися в український полон: дані "Хочу жить"

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Майже 10 тисяч окупантів забажали здатися в український полон: дані "Хочу жить"

Російські полонені в таборі виготовляють подарункові пакети

84% звернень надходять з території Росії.

Щодо добровільного здавання в полон до єдиного центру приймання звернень "Хочу жить" звернулись вже 9 836 осіб – як із Росії, так із окупованих територій України.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Так, попри регулярні спроби Роскомнадзору заблокувати доступ до сайту проєкту "Хочу жить", за шість місяців його роботи Інтернет-ресурс відвідали понад 14 млн осіб. З них 84% – з Росії.

Окрім самих російських військових, на гарячу лінію проєкту звертаються їхні родичі та близькі. Адже нерідко мобілізовані росіяни, які прибули до України у складі окупаційної армії, не мають доступу до Інтернету або зв’язку.

Зауважимо, аби здатися в полон, можна зателефонувати за номерами: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Також створено чатбот "Хочу жить" (https://t.me/spasisebyabot), де приймаються звернення.

Нагадаємо, в українському Мін'юсті повідомили, що держава витрачає на утримання одного російського полоненого до 10 тис. грн на місяць.

Зауважимо, що журналіст ТСН.ua Ігор Сєров побував у таємному таборі, де утримують російських військовополонених і розповів про хороші умови, в яких живуть окупанти.

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Дата публікації
Перегляди
589
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