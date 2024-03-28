Скільки окупантів "закобзонили" минулої доби: нові дані Генштабу

Від початку повномасштабного вторгнення до України Росія втратила близько 439 9700 військових, за останню добу – 780 осіб.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 28.03.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 439 970 (+780) осіб

танків ‒ 6914 (+10)

бойових броньованих машин ‒ 13237 (+21)

артилерійських систем – 10963 (+32)

РСЗВ – 1021 (+2)

засоби ППО ‒ 729 (+1)

літаків – 347

гелікоптерів – 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8590

(+22)

крилаті ракети ‒ 2017 (+2)

кораблі /катери ‒ 26

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 14595 (+56)

спеціальна техніка ‒ 1800 (+6)

Як повідомлялося, генерал Чарльз Браун розповів, чого коштує Росії наступ в Україні. З його слів, РФ зазнає величезних втрат у живій силі та техніці за навіть мінімальних просувань.

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