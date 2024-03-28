Скільки окупантів "закобзонили" минулої доби: нові дані Генштабу

Загарбників на фронті стало менше.
Від початку повномасштабного вторгнення до України Росія втратила близько 439 9700 військових, за останню добу – 780 осіб.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 28.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 439 970 (+780) осіб
- танків ‒ 6914 (+10)
- бойових броньованих машин ‒ 13237 (+21)
- артилерійських систем – 10963 (+32)
- РСЗВ – 1021 (+2)
- засоби ППО ‒ 729 (+1)
- літаків – 347
- гелікоптерів – 325
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8590
- (+22)
- крилаті ракети ‒ 2017 (+2)
- кораблі /катери ‒ 26
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14595 (+56)
- спеціальна техніка ‒ 1800 (+6)
Як повідомлялося, генерал Чарльз Браун розповів, чого коштує Росії наступ в Україні. З його слів, РФ зазнає величезних втрат у живій силі та техніці за навіть мінімальних просувань.
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