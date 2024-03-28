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Скільки окупантів "закобзонили" минулої доби: нові дані Генштабу

Скільки окупантів "закобзонили" минулої доби: нові дані Генштабу

Фото: Associated Press

Загарбників на фронті стало менше.

Від початку повномасштабного вторгнення до України Росія втратила близько 439 9700 військових, за останню добу – 780 осіб. 

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 28.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 439 970 (+780) осіб 
  • танків  ‒ 6914 (+10) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 13237 (+21) 
  • артилерійських систем – 10963 (+32) 
  • РСЗВ  – 1021 (+2) 
  • засоби ППО ‒ 729 (+1) 
  • літаків  – 347 
  • гелікоптерів  – 325 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 8590
  • (+22)
  • крилаті ракети ‒ 2017 (+2)
  • кораблі /катери ‒ 26 
  • підводні човни  - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14595 (+56) 
  • спеціальна техніка ‒ 1800 (+6)

Як повідомлялося, генерал Чарльз Браун розповів, чого коштує Росії наступ в Україні. З його слів, РФ зазнає величезних втрат у живій силі та техніці за навіть мінімальних просувань.

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