Скільки окупантів знищено минулої доби: у Генштабі назвали нову цифру

Загальні бойові втрати Росії на ранок 13 серпня становлять уже 253 850 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 560 російських загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 13.08.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 253 850 (+560) осіб ліквідовано

танків ‒ 4298 (+3)

бойових броньованих машин ‒ 8335 (+11)

артилерійських систем – 5072 (+19)

РСЗВ – 713

засоби ППО ‒ 477 (+5)

літаків – 315

гелікоптерів – 313

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4204 (+3)

крилаті ракети ‒ 1379

кораблі /катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 7543 (+20)

спеціальна техніка ‒ 760 (+1)

За даними Генштабу, протягом минулої доби російські окупанти завдали 7 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень.