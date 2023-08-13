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Скільки окупантів знищено минулої доби: у Генштабі назвали нову цифру

Скільки окупантів знищено минулої доби: у Генштабі назвали нову цифру

ЗСУ знищують ворога / Фото: Associated Press

Загарбники зазнають втрат.

Загальні бойові втрати Росії на ранок 13 серпня становлять уже 253 850 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 560 російських загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 13.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 253 850 (+560) осіб ліквідовано
  • танків  ‒ 4298 (+3)  
  • бойових броньованих машин  ‒ 8335 (+11)
  • артилерійських систем  – 5072 (+19) 
  • РСЗВ – 713 
  • засоби ППО  ‒ 477 (+5) 
  • літаків – 315  
  • гелікоптерів  – 313 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 4204 (+3)
  • крилаті ракети  ‒ 1379 
  • кораблі /катери ‒ 18 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7543 (+20)
  • спеціальна техніка ‒ 760 (+1)

За даними Генштабу, протягом минулої доби російські окупанти завдали 7 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень.

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