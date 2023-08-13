Скільки окупантів знищено минулої доби: у Генштабі назвали нову цифру

Загарбники зазнають втрат.
Загальні бойові втрати Росії на ранок 13 серпня становлять уже 253 850 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 560 російських загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 13.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 253 850 (+560) осіб ліквідовано
- танків ‒ 4298 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 8335 (+11)
- артилерійських систем – 5072 (+19)
- РСЗВ – 713
- засоби ППО ‒ 477 (+5)
- літаків – 315
- гелікоптерів – 313
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4204 (+3)
- крилаті ракети ‒ 1379
- кораблі /катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7543 (+20)
- спеціальна техніка ‒ 760 (+1)
За даними Генштабу, протягом минулої доби російські окупанти завдали 7 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень.
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