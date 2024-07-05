Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Росіяни втратили ще десять танків і понад пів сотні артсистем.

Станом на ранок 5 липня 2024 року ЗСУ знищили 548580 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1110 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу – близько 548 580 (+1110) осіб,

танків – 8142 (+10) од.,

бойових броньованих машин – 15611 (+11) од.,

артилерійських систем – 14831 (+54) од.,

РСЗВ – 1115 (+0) од.,

засобів ППО – 878 (+0) од.,

літаків – 360 (+0) од.,

гелікоптерів – 326 (+0) од.,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11751 (+57) од.,

крилатих ракет – 2342 (+0) од.,

кораблів / катерів – 28 (+0) од.,

підводних човнів – 1 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19977 (+54) од.,

спеціальної техніки – 2473 (+5) од..

Як повідомлялося, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко проаналізував втрати армії РФ у червні. Це другий результат за весь час від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року – 35030.

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