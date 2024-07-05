Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Росіяни втратили ще десять танків і понад пів сотні артсистем.
Станом на ранок 5 липня 2024 року ЗСУ знищили 548580 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1110 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу – близько 548 580 (+1110) осіб,
- танків – 8142 (+10) од.,
- бойових броньованих машин – 15611 (+11) од.,
- артилерійських систем – 14831 (+54) од.,
- РСЗВ – 1115 (+0) од.,
- засобів ППО – 878 (+0) од.,
- літаків – 360 (+0) од.,
- гелікоптерів – 326 (+0) од.,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11751 (+57) од.,
- крилатих ракет – 2342 (+0) од.,
- кораблів / катерів – 28 (+0) од.,
- підводних човнів – 1 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19977 (+54) од.,
- спеціальної техніки – 2473 (+5) од..
Як повідомлялося, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко проаналізував втрати армії РФ у червні. Це другий результат за весь час від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року – 35030.
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