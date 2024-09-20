Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Росіяни втратили ще 20 танків та 35 артсистем.

Станом на ранок 20 вересня 2024 року ЗСУ знищили 639 480 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1340 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 639 480 (+1340) осіб,

танків ‒ 8725 (+20) од,

бойових броньованих машин ‒ 17132 (+39) од,

артилерійських систем – 18212 (+35) од,

РСЗВ – 1189 (+0) од,

засоби ППО ‒ 949 (+2) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 15469 (+52),

крилаті ракети ‒ 2593 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24898 (+59) од,

спеціальна техніка ‒ 3115 (+6).

Як повідомлялося, WSJ опублікувало статтю про 80 тисяч загиблих українських військових у війні. Тим часом оцінки російських втрат варіюються: за даними західних розвідок, загиблих може бути близько 200 тис., а поранених – близько 400 тис.

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