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Скільки окупантів ЗСУ ліквідували до добу: Генштаб назвав нові цифри

Скільки окупантів ЗСУ ліквідували до добу: Генштаб назвав нові цифри

Російський солдат / Фото: Associated Press

ЗСУ ліквідовують росіян на полі бою.

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 8 грудня склали 753 370 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1460 загарбників. 

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 08.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 753 370 (+1460) осіб 
  • танків ‒ 9519 (+5) 
  • бойових броньованих машин AFVs ‒ 19571 (+36) 
  • артилерійських систем – 21058 (+3) 
  • РСЗВ – 1253 
  • засоби ППО ‒ 1023 (+1) 
  • літаків – 369 
  • гелікоптерів – 329 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20071 (+29)
  • крилаті ракети ‒ 2857 
  • кораблі /катери ‒ 28 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30965 (+17) 
  • спеціальна техніка ‒ 3635 (+2)

Раніше британська розвідка повідомила, що російська армія щодня втрачає в Україні вбитими та пораненими близько 1500 солдатів. У листопаді середньодобові втрати російських окупаційних військ в Україні (убитими і пораненими) досягли нового рекорду.

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