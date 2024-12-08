Скільки окупантів ЗСУ ліквідували до добу: Генштаб назвав нові цифри

ЗСУ ліквідовують росіян на полі бою.
Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 8 грудня склали 753 370 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1460 загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 08.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 753 370 (+1460) осіб
- танків ‒ 9519 (+5)
- бойових броньованих машин AFVs ‒ 19571 (+36)
- артилерійських систем – 21058 (+3)
- РСЗВ – 1253
- засоби ППО ‒ 1023 (+1)
- літаків – 369
- гелікоптерів – 329
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20071 (+29)
- крилаті ракети ‒ 2857
- кораблі /катери ‒ 28
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30965 (+17)
- спеціальна техніка ‒ 3635 (+2)
Раніше британська розвідка повідомила, що російська армія щодня втрачає в Україні вбитими та пораненими близько 1500 солдатів. У листопаді середньодобові втрати російських окупаційних військ в Україні (убитими і пораненими) досягли нового рекорду.
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