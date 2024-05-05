Скільки окупантів ЗСУ ліквідували за добу: нові дані Генштабу

Росіяни втрачають і живу силу, і техніку.

Загальні бойові втрати російських окупантів на 5 травня склали 474 260 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 860 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 05.05.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 474 260 (+860) осіб

танків ‒ 7375 (+9)

бойових броньованих машин ‒ 14179 (+18)

артилерійських систем – 12212 (+21)

РСЗВ – 1057 (+1)

засоби ППО ‒ 790 (+2)

літаків – 349 (+1)

гелікоптерів – 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9636 (+25)

крилаті ракети‒ 2147 (+1)

кораблі /катери ‒ 26

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн– 16418 (+37)

спеціальна техніка ‒ 2002 (+4)

Раніше повідомлялося, що найманці з Непалу тікають із російської окупаційної армії. Серед причин масового дезертирства — величезні втрати у "м'ясних штурмах" і жорстоке ставлення командирів.

Читайте також: