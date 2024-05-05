Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Скільки окупантів ЗСУ ліквідували за добу: нові дані Генштабу

Скільки окупантів ЗСУ ліквідували за добу: нові дані Генштабу

Окупантів стало менше на нашій землі / Фото: Associated Press

Росіяни втрачають і живу силу, і техніку.

Загальні бойові втрати російських окупантів на 5 травня склали 474 260 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 860 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 05.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 474 260 (+860) осіб  
  • танків ‒ 7375 (+9) 
  • бойових броньованих машин ‒ 14179 (+18) 
  • артилерійських систем –  12212 (+21) 
  • РСЗВ  – 1057 (+1) 
  • засоби ППО ‒ 790 (+2) 
  • літаків – 349 (+1) 
  • гелікоптерів  – 325 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9636 (+25)
  • крилаті ракети‒ 2147 (+1)
  • кораблі /катери ‒ 26 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн– 16418 (+37) 
  • спеціальна техніка ‒ 2002 (+4)

Раніше повідомлялося, що найманці з Непалу тікають із російської окупаційної армії. Серед причин масового дезертирства — величезні втрати у "м'ясних штурмах" і жорстоке ставлення командирів.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація