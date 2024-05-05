Скільки окупантів ЗСУ ліквідували за добу: нові дані Генштабу

Росіяни втрачають і живу силу, і техніку.
Загальні бойові втрати російських окупантів на 5 травня склали 474 260 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 860 загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 05.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 474 260 (+860) осіб
- танків ‒ 7375 (+9)
- бойових броньованих машин ‒ 14179 (+18)
- артилерійських систем – 12212 (+21)
- РСЗВ – 1057 (+1)
- засоби ППО ‒ 790 (+2)
- літаків – 349 (+1)
- гелікоптерів – 325
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9636 (+25)
- крилаті ракети‒ 2147 (+1)
- кораблі /катери ‒ 26
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн– 16418 (+37)
- спеціальна техніка ‒ 2002 (+4)
Раніше повідомлялося, що найманці з Непалу тікають із російської окупаційної армії. Серед причин масового дезертирства — величезні втрати у "м'ясних штурмах" і жорстоке ставлення командирів.
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