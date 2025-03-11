Скільки окупантів ЗСУ відправили до пекла минулої доби: Генштаб оновив дані 11 березня

Станом на ранок 11 березня ЗСУ знищили 887 620 солдатів армії Російської Федерації. Минулої доби ліквідовано ще 1300 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 11.11.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 887620 (+1300) осіб,

танків ‒ 10303 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 21423 (+23) од,

артилерійських систем – 24346 (+75) од,

РСЗВ – 1313 (+2) од,

засоби ППО ‒ 1103 (+1) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28801 (+198),

крилаті ракети ‒ 3121 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 40205 (+134) од,

спеціальна техніка ‒ 3775 (+2).

Нагадаємо, за даними ГУР, на сьогодні до війни залучено 620 тисяч російських військових. З них понад 200 тисяч беруть участь у бойових діях і перебувають на лінії фронту.

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