Скільки Patriot потрібно Україні для мінімального захисту: експерт шокував заявою

Для мінімального захисту території України нам потрібно принаймні 25 систем Patriot.

Про це в ефірі “1+1” заявив військовий експерт Михайло Самусь.

“Президент називав 25 систем перед цим. Тобто це те, що мінімально може закрити українську територію. Україна — найбільша країна Європи за територією. Щоб прикрити системами Patriot, просто візьмемо циркуль. Радіус дії Patriot — 120-150 км. І скільки цих циркулів треба буде нанести на територію України, щоб хоча б основні об’єкти закрити? Дуже багато”, — зазначив він.

“Коли ми говоримо 25 систем — в принципі можна, я думаю, мінімально якось прикрити. 7 систем — це нижче мінімуму, але це вже щось”, — додав експерт.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Німеччина, яка є головою коаліції з протиповітряної оборони в рамках “Рамштайну”, почне негайний пошук усіх наявних у світі батарей Patriot та інших систем ППО. Тож систем Patriot в Україні може стати набагато більше.

Раніше у МЗС України наголосили, що всі наявні у світі системи Patriot, які Захід має, повинні бути передані Україні якнайшвидше.

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